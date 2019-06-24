TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2)
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YOL AÇILDIBolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
YOL AÇILDI
Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarından yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe açılabildi. Yolda trafik 2 şeritten sağlanıyor. Yolun sağ şeridinde bulunan kamyonu kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
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