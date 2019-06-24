Son Dakika Haberleri: TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2)
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TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2)

33 dakika önce

YOL AÇILDIBolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı.

TEM'de çarpışan 3 araç alev alev yandı; yol trafiğe kapandı (2), System.String[]

YOL AÇILDI
Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın yandığı kazada araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri tarından yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucu TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe açılabildi. Yolda trafik 2 şeritten sağlanıyor. Yolun sağ şeridinde bulunan kamyonu kaldırma çalışmaları ise sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Bolu, TEM Otoyolu, Güncel
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