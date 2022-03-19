TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı

19.03.2022 09:33
TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı

İstanbul'da kar etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle bu sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle kaza haberleri de gelmeye devam ediyor. Çatalca'da yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti kapandı.

TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı.

TEM'de kar nedeniyle zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların kaydırılma çalışması devam ediyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
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İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Edirne, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı - Son Dakika


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