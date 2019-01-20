Son Dakika Haberleri: Tem'de Çift Katlı Otobüs Yandı

Tem'de Çift Katlı Otobüs Yandı

45 dakika önce

TEM'de çift katlı otobüs yandı Araç yangını nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendiİSTANBUL - TEM Otoyolunda seyir halinde olan çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.

TEM'de çift katlı otobüs yandı
Araç yangını nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi

İSTANBUL - TEM Otoyolunda seyir halinde olan çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüs kısa sürede tahliye edilerek söndürüldü. Araç yangını nedeniyle metrelerce uzunlukta trafik oluştu. Meydana gelen yoğunluk havadan ise görüntülendi.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı 36L MecsidiSelam - Beşiktaş seferini yapan Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü en sağ şeride çekerek durdurup daha sonra yolculara otobüsü tahliye etmelerini söyledi.
Uzun süre soğutma yapıldı
TEM üzerinde yanan otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri otobüsün içinde ve motor kısmında uzun süre soğutma çalışması yaptı.
"Hepimiz aşağı atladık"
Yangının başladığı sırada otobüs içinde olan yolcular da büyük panik yaşadı. Eşiyle birlikte otobüsün arka kısmında seyahat eden bir vatandaş o anları anlattı. Motordan iki kez ses geldiğini ifade eden vatandaş, " Arabayla normal gidiyorduk, arkada oturuyorduk iki kişi. İki kez 'tak tak' diye bir ses geldi. Ondan sonra arabayı boşaltın diye bağırdılar. Yanmaya başladı, hepimiz aşağıya atladık" dedi.
Yangın nedeniyle TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu da oluştu. Yüzlerce metre uzayan araç trafiği havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

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