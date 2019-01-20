Son Dakika Haberleri: Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (1)

Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (1)

15 dakika önce

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.

Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (1), System.String[]
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:47:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]