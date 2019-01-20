Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (1)
15 dakika önce
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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