Son Dakika Haberleri: Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (3)

Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (3)

1 saat önce

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı.

Tem'de Çift Katlı Otobüste Yangın (3), System.String[]
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki çift katlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü hemen yolcuları tahliye ederken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

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