Tem'de Deterjan Yüklü Tanker Devrildi
2 saat önce
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.
SAKARYA'nın Sapanca
ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, sabah 08: 30 sıralarında Tem Otoyolu Kırkpınar
mevkinde meydana geldi. İstanbul
istikametine giden İbrahim Çakır
idaresindeki 06 HCM 13 plakalı deterjan tozu taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yara almazken yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik emniyet şeridinden verildi. Devrilen tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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