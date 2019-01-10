Son Dakika Haberleri: Tem'de Deterjan Yüklü Tanker Devrildi

Tem'de Deterjan Yüklü Tanker Devrildi

2 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Tem'de Deterjan Yüklü Tanker Devrildi, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, sabah 08: 30 sıralarında Tem Otoyolu Kırkpınar mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İbrahim Çakır idaresindeki 06 HCM 13 plakalı deterjan tozu taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yara almazken yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik emniyet şeridinden verildi. Devrilen tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

Sapanca, Güncel
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