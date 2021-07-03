TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybedip yön tabelasına çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

İstanbul'da bir tır sürücüsü TEM Otoyolu üzerinde, saat 03.00 sıralarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabela direğine çarptı. 45 yaşındaki Bülent Çaylak'ın kullandığı tırın sürücü kabini, çarpmanın etkisiyle paramparça olurken, Çaylak ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çaylak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİDE İNDİRİLDİ

Polis, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak trafiği tek şeritten verdi. İtfaiye ekipleri de kaza yapan tırda bir süre inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, tırın parçalanan sürücü kabini ve arkasındaki konteyneri vinçler yardımıyla yoldan kaldırdı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.