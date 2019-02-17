Son Dakika Haberleri: Tem'de Dönüş Yapan Sürücü, Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı

Tem'de Dönüş Yapan Sürücü, Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı

1 saat önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda Karayolları, itfaiye ve ambulansların geçişi için konulan boşluktan otomobiliyle karşı yöne geçmeye çalışan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu.

Tem'de Dönüş Yapan Sürücü, Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda Karayolları, itfaiye ve ambulansların geçişi için konulan boşluktan otomobiliyle karşı yöne geçmeye çalışan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Yetim yönetimindeki 48 KG 484 plakalı otomobil, TEM yolunda Karayolları, itfaiye ve ambulansların rahat dönüş yapması için kullanılan boşluktan ters yöne girmek istedi. Bu sırada Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz yönetimindeki 34 BP 4748 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de yine Ankara yönüne giden Muhammet Cankor yönetimindeki 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali İhsan Yetim, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralanan Ali İhsan Yetim, Cihan Göksu, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz, Duygu Yetim, Ufuk Yetim ve Okan Göksu, ambulanslarla Düzce ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:38 Kaynak: DHA

Düzce, Gümüşova, İtfaiye, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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