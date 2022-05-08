TEM'de dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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TEM'de dönüş yoğunluğu

08.05.2022 21:16

Ramazan Bayramı'nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. TEM otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların Megakent İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini 9 güne çıkartanlar, bugün dönüşe geçti. TEM otoyolu Düzce geçişindeki akıcı yoğunluk havadan görüntülendi. Hem D-100, hem de TEM otoyolunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaması açısından polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbirler aldı.

(Enes Bektaş/İHA)

TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu
TEM'de dönüş yoğunluğu

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM'de dönüş yoğunluğu - Son Dakika


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