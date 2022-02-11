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TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

11.02.2022 20:12
TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ(İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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