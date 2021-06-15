Son dakika haber: Bolu'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 155 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da 2 bin 155 sikkenin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, torpidonun arkasına saklanmış Roma İmparatorluğu, Orta Çağ ve Abbasiler dönemine ait 2 bin 155 altın, gümüş, bronz ve kurşun sikke ele geçirdi.

Suriye uyruklu A.A. (32) gözaltına alındı.