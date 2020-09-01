TEM'de durdurulan TIR'da 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

TEM'de durdurulan TIR'da 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramalarda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildiKocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde buluna bir TIR'da uyuşturucu...
KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramalarda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde buluna bir TIR'da uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. TIR, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri tarafından Derince ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. Millow adlı narko dedektör köpeği ile beraber yapılan aramalarda, TIR şasesi ile dorsesi arasında zulalanmış 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.
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