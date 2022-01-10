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TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

10.01.2022 13:45

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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TEM Otoyolu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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