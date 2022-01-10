TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika