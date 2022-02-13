Üye Girişi
TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

13.02.2022 18:12
TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta ele geçirilen 115 kilogram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta ele geçirilen 115 kilogram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 18:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de ele geçirilen 115 kilo uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement