Son Dakika Haberleri: TEM'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

30 dakika önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı sırada yola savrulan Fatma Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Birsen Zoğlar ve araçta bulunan Fikri Zoğlar ile Nuran Koloğlu yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Şanlı'nın cesedi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:03 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahkeme otoyolu köylülere verdi! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]