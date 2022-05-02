TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

02.05.2022 11:40
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobil çarpıştı.

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.Ö idaresindeki 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. yönetimindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü D.Ö ve yolcu olarak yanında bulunan E.K ile otomobilde bulunan E.T, T.T, İ.Ç ve Y.Ç olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Osmangazi Köprüsü, TEM Otoyolu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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