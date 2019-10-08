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Son Dakika 3. Sayfa TEM'de feci kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM'de feci kaza: 12 araç birbirine girdi

1 saat önce

TEM'de feci kaza: 12 araç birbirine girdiDÜZCE - TEM otoyolu Gümüşova rampalarında bir tır bir minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza: 12 araç birbirine girdi

DÜZCE - TEM otoyolu Gümüşova rampalarında bir tır bir minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul - Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

TEM'de feci kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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