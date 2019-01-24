Son Dakika Haberleri: Tem'de Feci Kaza: 2 Kişi Araç İçinde Sıkıştı

Tem'de Feci Kaza: 2 Kişi Araç İçinde Sıkıştı

51 dakika önce

TEM'de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı Otomobilde sıkışan vatandaşların nefes kesen kurtarılma anı Bu araçtan sağ çıktılarKOCAELİ - Kocaeli TEM'de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

TEM'de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
Otomobilde sıkışan vatandaşların nefes kesen kurtarılma anı
Bu araçtan sağ çıktılar

KOCAELİ - Kocaeli TEM'de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan iki vatandaş yoğun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, 05.00 saatlerinde, Kocaeli TEM otoyolu Şekerpınar yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aksoy yönetimindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil yol üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan refüje ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü Yusuf Aksoy ve Tanju Erdoğan otomobil içerisinde sıkıştı. Çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Otomobilde sıkışan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Olay yerine gelen ekipler sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aksoy ve Erdoğan kurtarıldı.
Korku dolu bakıyordu
Kurtarma çalışmaları sırasında Tanju Erdoğan'a bağlanan serumu tutan bir vatandaşın korku dolu bakışları dikkat çekti.
Aksoy ve Erdoğan çevrede ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:10 Kaynak: İHA

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