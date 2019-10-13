Son Dakika Haberleri: TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

12 dakika önce

TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı Bolu'da, hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Bolu'da, hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Albdulkadir Özer idaresindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkaran şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba Abdulkadir ve araçta bulunan oğlu Rafet ile eşi Naime Özer olay yerinde hayatlarını kaybederken, Betül Özer ile Fehime Karakoç ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Emniyet kemeri arkadan bağlı çıktı

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, sürücü Abdulkadir Özer'in emniyet kemerinin koltuğa arkadan bağlı olduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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