Son Dakika Haberleri: Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 2'si Çocuk 6 Yaralı (2)

Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 2'si Çocuk 6 Yaralı (2)

24 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde tır ile minibüsün karıştığı kazada 5 kişi öldü 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 2'si Çocuk 6 Yaralı (2), System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde tır ile minibüsün karıştığı kazada 5 kişi öldü 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece yarısı meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresinde ki 27 F 7992 plakalı minibüs aynı istikamete gitmekte olan Alişan Süngün idaresinde ki 06 BDP 329 plakalı tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızı da fazla olan minibüs tır'ın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleye yaparak ambulanslar Düzce ve Sakarya'daki hastanelere sevk ettiler.

Düzce ve Sakarya İtfaiye ekipleri kazada araç içinde sıkışan cesetleri uğraşlar sonucunda çıkarttılar.

Kazada minibüsün içinde bulanan aynı aileden Selma Atız, Kazım Atız, Miraç Atız, Deniz Atız, Hamşo Atız yaralandı, Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol, Mehmet Karadağlı hayatını kaybetti.

Minibüste bulunanların Gaziantep'ten İstanbul iline taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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