Son Dakika Haberleri: Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 3 Yaralı

Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 3 Yaralı

1 saat önce

TEM'de feci kaza 5 ölü 3 yaralıDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde tır ile minibüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza 5 ölü 3 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde tır ile minibüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkinde meydana geldi. Tır'a arkadan vuran minibüste bulunanlardan 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:16 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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