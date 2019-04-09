Tem'de Feci Kaza 5 Ölü 3 Yaralı
1 saat önce
TEM'de feci kaza 5 ölü 3 yaralıDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde tır ile minibüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
TEM
'de feci kaza 5 ölü 3 yaralı
DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce
kesiminde tır ile minibüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kaza TEM otoyolu Gümüşova
rampaları mevkinde meydana geldi. Tır'a arkadan vuran minibüste bulunanlardan 5 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:16 Kaynak: İHA
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