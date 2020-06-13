TEM'de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Son Dakika

TEM'de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi
TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.
TEM otoyolu Ankara- Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.
TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre, trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. 6 araç birbirine girdiği kazada makas attığı iddia edilen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:11 Kaynak: İHA
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