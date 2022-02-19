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TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı - Son Dakika

TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı

19.02.2022 11:55

TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı TEM otoyolu Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı.

TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı

İSTANBUL - TEM otoyolu Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Sancaktepe mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara İstikametinde seyir halinde olan 34 EPU 920 plakalı Dacıa Duster marka aracının sürücüsü Tahsin Adıgüzel direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada sürücü, Tahsin Adıgüzel ve Hatun Adıgüzel yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkarılan yaralıları Prof. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Öte yandan kazadan dolayı trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Araç orta şeride yan yatmıştı, sonra birkaç arkadaş toplandık"

Olayı gören vatandaşlardan İbrahim Temiz, " Araç orta şeride yan yatmıştı. Sonra birkaç arkadaş toplandık, aracı düzelttik. 2 yaralı vardı. Ambulansı çağırdık geldiler. Yaralıların durumu iyiydi. Çok kötü bir sıkıntı yoktu."

SC

TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı
TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı
TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı

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TEM Otoyolu, Sancaktepe, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı - Son Dakika
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