TEM'de feci kaza! Otomobil paramparça oldu, sıkışan sürücü dakikalarca telefonda konuştu

Kaza, saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Abbas U. yönetimindeki 34 LYS 27 plakalı Audi marka otomobil, Gürcistan uyruklu sürücü idaresindeki VL-9060-VL plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobil içerisinde sürücü Abbas U. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

DAKİKALARCA TELEFONDA KONUŞTU

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarma çalışmalarını yürütürken, yaralı sürücü Abbas U. dakikalarca telefonda konuştu. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abbas U., hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.