TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı - Son Dakika

TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı

03.11.2020 22:36
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı, System.String[]

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı. 6 otomobil, 1 kamyon ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı. Feci kaza sonucu TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. - BOLU

TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı
TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı

TEM Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diego Maradona, beyindeki pıhtı nedeniyle acilen ameliyata alındı Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı
Minik Elif'in annesi ve kardeşlerini kurtaran ekip, enkaz altındaki zorlu anları anlattı Minik Elif'in annesi ve kardeşlerini kurtaran ekip, enkaz altındaki zorlu anları anlattı         
22:42
TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı         
22:32
Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz         
21:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
20:45
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz         
19:11
Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi         
19:06
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 22:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'de freni patlayan kamyon önündeki araçları biçti: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei