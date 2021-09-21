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TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var - Son Dakika

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

21.09.2021 17:00

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde yol alan bir kamyonet, kontrolden çıkarak yan yattı. Arkadan gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza sonrası İstanbul istikameti yarım saatin sonunda trafiğe açılabildi.

İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

KAZA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikameti havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler yardımı ile yoldan çekildi. Araçların kaldırılmasının ardından İstanbul istikameti yarım saat sonra trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var - Son Dakika
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