TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı

04.12.2020 03:37

TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç önünde ilerleyen tıra yüz kilometre hızla çarptı.

TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan hafif ticari araç önünde ilerleyen tıra yüz kilometre hızla çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Sedat Abanoz idaresindeki 34 AK 9193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Ömer Avan'ın kullandığı 06 DL 9077 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazadan tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan Halime Abanoz ile Elanur Abanoz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hız kadranı takılı kaldı

Tıra arkadan çarparak ön kısmı hurdaya dönen hafif ticari aracın hız kadranı 100 kilometrede takılı kaldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritli olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden 3 şeritli haline döndü.

TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı
TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı
TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı
TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı

TEM Otoyolu, Elmalık, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drente, iflas etti Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var         
01:05
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü         
00:09
Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu         
23:48
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu         
22:17
Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu         
21:31
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 03:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'de, hafif ticari araç önündeki tıra 100 kilometre hızla çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei