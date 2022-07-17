Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknikten gelen sürücü hararet yapan 41 AHP 197 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. O sırada emniyet şeridinde ilerleyen Bekir Can Bozkurt 'ın (32) kullandığı 34 DRD 272 plakalı motosiklet, duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Gelen sağlık ekipleri motosikletiyle savrulan Bekir Can Bozkurt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oldu. Motosiklet sürücüsünün cesedi Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! TEM'DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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