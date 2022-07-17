Son dakika haber! TEM'DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber! TEM'DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

17.07.2022 19:09

Son dakika haberler... AVCILAR TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde durdurulan hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AVCILAR TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridinde durdurulan hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknikten gelen sürücü hararet yapan 41 AHP 197 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. O sırada emniyet şeridinde ilerleyen Bekir Can Bozkurt'ın (32) kullandığı 34 DRD 272 plakalı motosiklet, duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Gelen sağlık ekipleri motosikletiyle savrulan Bekir Can Bozkurt'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oldu. Motosiklet sürücüsünün cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Bekir Can Bozkurt'un kumbarasındaki bozuk paraların yere savrulduğu görüldü.

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Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TEM'DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! TEM'DE HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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