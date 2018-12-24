Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı (2)
1 saat önce
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal
mevkii Edirne
istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:59 Kaynak: DHA
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