Son Dakika Haberleri: Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı (2)

Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı (2)

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.

Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı: 1 Polis Yaralı (2), System.String[]
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, bir aracın durduran polis aracına çarptı. Feci kazada denetim yaptığı belirtilen trafik polislerinden biri ağır yaralandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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