Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı
1 saat önce
TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptıİSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı.
TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne
istikameti Akşemsettin
Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:05 Kaynak: İHA
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