Son Dakika Haberleri: Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı

Tem'de Hafriyat Kamyonu Polis Aracına Çarptı

1 saat önce

TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptıİSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı.

TEM'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü girişinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:05 Kaynak: İHA

Akşemsettin, Edirne, Polis, 3. Sayfa
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