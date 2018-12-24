Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu (3)
7 dakika önce
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Servet Arslan
(27) şehit oldu.
Olay, Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal
mevkisi Edirne
istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen
yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu, duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan kamyon sürücüsü Nail Koç ile hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen'in gözaltına alındığı da öğrenildi. 27 yaşındaki polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı kaydedildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:30 Kaynak: DHA
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