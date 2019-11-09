Son Dakika Haberleri: TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı

TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı

6 saat önce

TEM'de hareketli dakikalar.

TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de polis ekibi, TEM Otoyolu'ndan cezaevine 17 yaşındaki bir suçluyu götürdüğü esnada sivil polis arabasına öndeki araçtan parça sıçradı. Olaya bakmak için inen polisin boşluğundan yararlanan şüpheli, sivil polis aracını alarak kaçtı. Polis, Avcılar ilçesinde aracı bırakıp kaçan suçluyu arıyor.

Olay, TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro polisleri 17 yaşında bir suçluyu Maltepe Cezaevine götürüyordu. Sivil polis arabası yolda seyir halindeyken başka bir araçtan malzemeler fırlayarak kaportaya çarptı. Polislerin kontrol için durduğu esnada zanlı, sivil ekip otosunu alarak kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre peşine düştüğü zanlı, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokağa aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Aracın kaportasında zanlının kaçarken sağa sola vurmasından kaynaklı zarar olduğu görüldü.

Polis siyah giyimli olduğu belirlenen zanlıyı arama çalışmalarına başladı.

TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı

TEM Otoyolu, Başakşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de hareketli dakikalar...Suçlu polis arabasını alıp kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]