TEM'de hız göstergesi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı - Son Dakika
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TEM'de hız göstergesi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı

19.07.2023 10:38

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptıktan sonra durabildi. Aynı otomobilin içerisinde bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

ÖNCE BARİYERLERE, ARDINDAN KAMYONA ÇARPTI

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından kamyona çarptı. Otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

7 kişi bulunduğu otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı! Hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı

7 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak için yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

7 kişi bulunduğu otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı! Hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı
7 kişi bulunduğu otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı! Hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı
7 kişi bulunduğu otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı! Hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı
7 kişi bulunduğu otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı! Hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı
Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'de hız göstergesi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de hız göstergesi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı - Son Dakika
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