Son Dakika Haberleri: TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

48 dakika önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 34 DS 8967 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şahin Duman yönetimindeki 06 DNN 72 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Ayça Kübra Bayraktar, Tuba Bayraktar ve Enise Duman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Arifiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:58 Kaynak: DHA
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