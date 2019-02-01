Tem'de İki Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
30 dakika önce
Düzce'de TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Düzce
'de TEM otoyolu Kaynaşlı
mevkiinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine gitmekte olan A.B.'nin kullandığı 14 GL 469 plakalı tır, arıza şeridinde bekleyen E.P.'nin kullandığı 34 PG 542 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan çarpan tır hurdaya dönerken sürücü A.B. ile arıza şeridinde bekleyen tırdaki Y.E.P. ve ağabeyi A.P. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
(Selçuk
Akyol/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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