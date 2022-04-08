Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

08.04.2022 22:33

Son dakika gündem haberi: TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle tırın dorsesinden dökülen kartonlar ise uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa D. idaresindeki 47 PF 916 plakalı tır ile Ertuğrul S. idaresindeki 01 KN 864 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma neticesinde İsa D. ile aynı tırda yolcu olarak bulunan kardeşi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

"YOLA SAVRULAN KARTONLAR UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU"

Meydana gelen kazada 01 KN 864 plakalı tırın dorsesinde bulunan kartonların yola savrulması neticesinde otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler saatlerce yolda kalırken Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemesi sonrasında trafik normal seyrine döndü.

(Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İki tır kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika


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