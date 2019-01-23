Son Dakika Haberleri: Tem'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı (2)

Tem'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı (2)

12 dakika önce

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi.

Tem'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı (2), System.String[]
TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı arasında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin bulunduğu minibüste 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yarandı. 

Kaza, saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10'dan fazla kaçak göçmenin olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Diğer kaçak göçmenler ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan göçmenleri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:48 Kaynak: DHA

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