Tem'de Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi 3 Yaralı
12 dakika önce
İstanbul - TEM'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 3 YARALI(Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul - TEM'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 3 YARALI(Aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:23 Kaynak: DHA
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