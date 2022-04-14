TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

14.04.2022 20:13

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan alüminyum profiller ise yola savruldu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle emniyet şeridine devrildi. Devrilmenin ardından kamyonun taşıdığı alüminyum profiller yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Arif Ç. ve kamyonda yolcu olarak bulunan Necip N. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol belli bir süre trafiğe kapatıldı. Yola dökülen malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi
TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi

YORUMLAR
500
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi Oğlum dizisi dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi! Kaan'ın katili ortaya çıktı! Oğlum dizisi dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi! Kaan'ın katili ortaya çıktı!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi - Son Dakika


Son Dakika
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:23 Pentagon: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:37 Futbolda temel kural değişiyor! Rıdvan Dilmen 14 yıl önce söylemişti
19:27 Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 20:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de kamyon devrildi, yola saçılan malzemeler trafiği kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement