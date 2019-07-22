TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ.

Görüntü Dökümü ------------ -Ekiplerin çalışması -Trafikten -Yoldaki sebze ve meyve -Çalışmalar -Detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz