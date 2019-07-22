Son Dakika Haberleri: TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ.
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TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ.

8 dakika önce

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon bariyerlere devrildi.

TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ., System.String[]

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon bariyerlere devrildi.
Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den İstanbul'a meyve ve sebze götüren sürücü, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafiğin açılması için çalışma başlattı.  Yola saçılan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin çalışması
-Trafikten
-Yoldaki sebze ve meyve
-Çalışmalar
-Detaylar


- İstanbul
TEM Otoyolu, Çanakkale, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:20 Kaynak: DHA
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