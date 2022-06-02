TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

02.06.2022 16:25
TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 14 DM 754 plakalı Ford marka kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan T.R. idaresindeki 45 HA 8075 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu Düzce istikametinde trafik tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de kamyon ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement