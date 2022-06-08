TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı

08.06.2022 09:47

TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı Kocaeli TEM Otoyolu'nda yavaşlayan trafikte duramayan tır sürücüsü, kamyona arkadan çarptı.

TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda yavaşlayan trafikte duramayan tır sürücüsü, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan tır sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit Şirintepe geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGZ 381 plakalı kamyon ile seyir halinde olan Hasan B., trafik yoğunluğu sebebiyle aracını yavaşlattı. Bu sırada İnan K. idaresindeki 35 AYP 875 plakalı tır, yavaşlamayarak kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnan K. tırın içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İnan K., itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı
TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı

YORUMLAR
500
TEM'de sürücüsü uyuyan tır, başka tıra arkadan çarptı...Sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular TEM'de sürücüsü uyuyan tır, başka tıra arkadan çarptı...Sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Tır'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement