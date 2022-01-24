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TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

24.01.2022 09:54

TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi
TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi
TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

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TEM Otoyolu, İstanbul, Drone, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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