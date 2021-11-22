Üye Girişi
TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

22.11.2021 14:05

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta 2 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı araç kamerasında Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 2 kişinin feci şekilde öldüğü kaza anı araç kamerasında

İSTANBUL - Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk ta yaralanmıştı.

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları görülüyor. Görüntülerde çarpışmanın ardından bariyerlere 2 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM Otoyolu, Esenyurt, Tragger, Katliam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı 15:06 Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak 15:00 Prof. Dr. Ersoy'dan Erzurum'daki depremin ardından korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek 14:57 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
15:09 Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım
15:05 Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı
15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım         
15:09
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!         
14:59
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı         
14:50
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement