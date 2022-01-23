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TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı

23.01.2022 16:27

TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'da kaygan zemin ile birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'da kaygan zemin ile birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 ABA 403 dorse plakalı tır, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında adeta asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tırın olduğu yere güvenlik amacıyla dubalar bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı
TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı

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TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı - Son Dakika
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