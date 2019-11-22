TEM'de kaza: 2 yaralı
7 saat önce
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza sonrası itfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.
(İHA)
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