TEM'de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı - Son Dakika
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TEM'de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı

28.06.2023 04:20

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpan otomobilin içinden çıkan 8 yabancı uyruklu kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Kazada diğer otomobilde bulunan sürücü ve ailesi ise yara almadan kurtuldu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobil, bir başka otomobile arkadan çarptı. Çarpan otomobilin içinden çıkan 8 yabancı uyruklu kişinin tamamı yaralı halde hastanelere kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki içerisinde 8 kişi bulunan 41 FZM 940 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde S.K. yönetimindeki 34 UA 4055 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de bir süre savrulup yol üzerinde durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde 41 FZM 940 plakalı otomobildeki yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı otomobilden çıkan 8 kişi, hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, 8 yaralının tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. 34 UA 4055 plakalı otomobilde ise sürücü S.K., eşi ve oğlu yara almadan kurtuldu. Kaza bölgesinde güvenli geçişlerin sağlanabilmesi adına polis ekipleri, yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları ve kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı - Son Dakika
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