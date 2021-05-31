Üye Girişi
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı - Son Dakika

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

31.05.2021 21:23

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı
TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

Milliyetçi Hareket Partisi, Hasan Kalyoncu, TEM Otoyolu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran itibaren yapılabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek Son Dakika: Yeme-içme yerleri, 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı Fatih Karagümrük Başkanı, Fenerbahçe'nin Biglia teklifini doğruladı         
21:27
Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi         
20:43
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak         
20:20
Polis memuru evinde ölü olarak bulundu Polis memuru evinde ölü olarak bulundu         
20:15
Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem         
19:50
Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti         
18:38
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 21:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement