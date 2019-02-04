Tem'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (1)
44 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHATEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Maslak
mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet
köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.
Görüntü Dökümü:
-------------------
-Kaza yerinden görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Motosikletten görüntü
-Trafikten görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 Kaynak: DHA
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar
TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü
Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti