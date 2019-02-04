Son Dakika Haberleri: Tem'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (2)

Tem'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (2)

16 dakika önce

Ersan SAN-İSTANBUL DHA-TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tem'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
Ersan SAN-İSTANBUL DHA-TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi.  Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

DHA, Maslak, Güncel
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